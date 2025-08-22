"Dat gaf de doorslag": Vanmarcke verklaart keuze voor Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke gaat na minder dan een jaar opnieuw aan de slag als ploegleider. Dat doet hij bij Soudal Quick-Step en al vanaf september.

Midden november vorig jaar besliste Sep Vanmarcke om te stoppen als ploegleider bij Israel-Premier Tech. Vanmarcke wilde meer tijd doorbrengen met zijn familie en andere uitdagingen aangaan. Hij werd onder meer analist en co-commentator.

Dat werk deed Vanmarcke graag, maar toen Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, midden juli bij hem aanklopte om ploegleider te worden, moest hij toch goed nadenken. Vanmarcke miste de afgelopen maanden het doelgericht samen te werken met een ploeg.



Waarom koos Vanmarcke voor Soudal Quick-Step

"De uitdaging om samen te werken richting overwinningen, iets wat ik de laatste twintig jaar van m’n leven heb gedaan, gaf de doorslag", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad. En met The Wolfpack kwam ook de juiste ploeg aankloppen.

"Soudal Quick-Step was ook een van de weinige ploegen, misschien zelfs de enige, waarvoor ik wilde terugkeren in het peloton." En dat doet Vanmarcke vrijwel meteen, hij zal dit jaar nog in de volgwagen zitten.

Voor enkele koersen in september en oktober kon Soudal Quick-Step hem goed gebruiken en Vanmarcke was ook vragende partij. Zo kan hij de rest van de staf en de renners al wat beter leren kennen.