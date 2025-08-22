Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt: Lotto komt met update

De Vuelta was een van de hoofddoelen van het seizoen van Lennert Van Eetvelt, maar hij staat zaterdag niet aan de start. Intussen lijkt het wel beter te gaan met de jonge Belg.

Vorig jaar won Lennert Van Eetvelt nog vijf keer, met onder meer de UAE Tour en de Ronde van Guangxi twee rittenkoersen in de WorldTour, maar dit jaar kon hij het zegegebaar nog geen enkele keer maken.

Van Eetvelt begon wel degelijk aan het seizoen met een elfde plaats in de UAE Tour, een negende plaats in de Strade Bianche en een achtste plaats in de Ronde van Catalonië. In Luik-Bastenaken-Luik werd hij zestiende.

Val op BK en in de Tour

Op het BK ging het echter mis voor Van Eetvelt, hij kwam ten val. Hij ging een week later toch van start in de Tour, maar in de tweede etappe kwam hij opnieuw zwaar ten val. Van Eetvelt probeerde tijdens de Tour te herstellen, maar kwam in de 15de etappe niet meer aan de start.

Raakt Van Eetvelt klaar voor Canadese koersen (en WK)?

Ook de Vuelta kwam te vroeg voor Van Eetvelt, ondertussen gaat het wel beter met de jonge Belg. "Als alles goed verloopt, herstart hij alvast in Canada", zegt Lotto bij WielerFlits. In Quebec (12 september) en Montréal (14 september) hervat Van Eetvelt.

Zijn pijnlijke rug speelt hem dus niet al te veel parten meer. Voor Van Eetvelt wordt het zijn debuut in de Canadese koersen, ook Tadej Pogacar, Wout van Aert en Thibau Nys zullen daar aan de start staan. Ook het WK in Rwanda behoort nog tot de mogelijkheden.