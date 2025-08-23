Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

Een zucht van opluchting voor de hele wielerwereld. Er is goed nieuws: na twee weken is de coma van Filippo Baroncini voorbij.

De situatie van Baroncini houdt de wielerwereld nu al meer dan twee weken in de ban, sinds zijn valpartij in de Ronde van Polen. Het was meteen duidelijk dat hij het slachtoffer was dat er het ergst aan toe was. Hij had meerdere breuken opgelopen en werd zelfs in een kunstmatige coma gebracht voor de verhuis naar zijn thuisland.

Door zijn jukbeenbreuk was er immers volledige immobiliteit vereist. Zijn ploegmanager Gianetti benadrukte wel dat het leven van Baroncini niet in gevaar was. Desondanks wil je toch niet dat zo'n kunstmatige coma langer blijft duren dan nodig is. Ondertussen was het toch ruim anderhalve week geleden dat we nog een update hoorden.

Baroncini onderging verschillende operaties

Verschillende Italiaanse media melden nu dat Baroncini na twee weken ontwaakt is uit zijn kunstmatige coma. Inmiddels heeft de ploegmaat van Tadej Pogacar in Milaan ook nog meerdere operaties ondergaan aan zijn wervelkolom, kaak en aangezicht. Eén van die operaties zou meer dan elf uur geduurd hebben en is dus geen routine.

Dat maakt allemaal nog eens duidelijk hoe ernstig de toestand van Baroncini is. Hij was voor de transport naar Italië in een diepe sedatie gebracht. Nu kon die sedatie eindelijk gestopt worden, waardoor het mogelijk was om uit zijn kunstmatige coma te ontwaken. Dat zal ongetwijfeld een hele opluchting zijn voor de naasten van de 24-jarige renner.

UAE-renner heeft nog lange weg te gaan

In juni kroonde de Italiaan zich nog tot winnaar van de Baloise Belgium Tour. Het spreekt voor zich dat het nog een hele tijd zal duren eer hij weer kan koersen. Het ontwaken uit zijn coma is wel het beste nieuws sinds lang.