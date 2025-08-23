Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen
Mathieu van der Poel is een man die vasthoudt aan duidelijke principes. Daardoor laat hij een record links liggen.

Volgens Strava heeft Arnaud De Lie het nieuwe record beet op de Muur van Geraardsbergen na de derde etappe in de Renewi Tour. Nochtans moest De Lie op de befaamde Muur wel Mathieu van der Poel voor zich dulden: die won later ook de rit. Alleen: Van der Poel zet niets op Strava en kan dus ook het record niet claimen.

Van der Poel wijkt niet af van zijn aanpak om geen gegevens over zijn fietsritten of looptochten op Strava te zetten. Dat is een groot verschil met het overgrote deel van het peloton, dat naar hartelust cijfers deelt. De meesten zullen er wel mee oppassen wat ze precies delen, maar het risico is dat je zo de tegenstand toch wijzer maakt.

Van der Poel geeft niets prijs

Daar doet Van der Poel niet aan mee: over hem is er niets op Strava te vinden. Mogelijk heeft hem dat geen windeieren gelegd in zijn carrière. Zelf geeft hij niets prijs aan zijn tegenstanders, maar tegelijkertijd kan hij wel zien waar zij mee bezig zijn. Mogelijk heeft hij daar al voordeel uit gehaald, maar nu zit hij dus ook met een nadeel opgescheept.

Als Van der Poel wel zaken op Strava zou posten, zou het record op de Muur van Geraardsbergen nu van hem zijn. Wellicht zal hij er niet van wakker liggen dat hij het nu aan De Lie moet laten. Het Strava-segment van de Muur van Geraardsbergen is 1,10 kilometer lang. De Lie heeft 2 minuten en 34 seconden nodig gehad om de top te bereiken.

De Lie vs Wellens

Zo doet Arnaud De Lie exact een seconde beter dan de vorige recordhouder Tim Wellens, die het segment eerder had afgelegd in 2 minuten en 35 seconden. In de rit van afgelopen woensdag moest Wellens ook zijn meerdere erkennen in De Lie.

