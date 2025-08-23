Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

Vlak voor de start van de Vuelta heeft Visma Lease a Bike haar intenties kenbaar gemaakt tijdens een persconferentie met kopman Jonas Vingegaard en sportief directeur Grischa Niermann. De ploeg wil koste wat kost een herhaling van de interne chaos uit 2023 vermijden.

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat Visma Lease a Bike dit jaar kiest voor een eenduidige koersstrategie. Sportief directeur Grischa Niermann bevestigde dat Jonas Vingegaard de enige kopman is.

Veel sterke renners

“We hebben veel sterke renners. Niet alléén Sepp en Matteo, maar zeker ook Sepp en Matteo. Maar Jonas is de duidelijke leider. We hebben één duidelijke leider en die zit naast mij”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.



Lees ook... WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

Deze uitspraak markeert een stevige breuk met de aanpak van de Vuelta in 2023, toen de ploeg met drie klassementsrenners,Vingegaard, Sepp Kuss en Primoz Roglic, zonder duidelijke hiërarchie reed.

Eén leider, geen ruimte voor interpretatie

Dat zorgde voor heel veel interne spanningen. Roglic wilde zelf winnen, Vingegaard gunde Kuss de eindzege, maar ergerde zich aan het gebrek aan richting. De ploeg eindigde weliswaar op plaatsen één, twee en drie, maar de onderlinge verhoudingen stonden onder druk.

Een opvallende wijziging dit jaar is de samenstelling van de ploegleiding. In plaats van Marc Reef en Grischa Niermann, zullen Maarten Wynants en Jesper Morkov de koers begeleiden.

“Ik zelf zal me meer op de achtergrond houden”, aldus Niermann nog. “Met Jesper kan Jonas Deens praten. Hij kan dingen zeggen zonder dat de rest het begrijpt. Misschien is dat ook wel een keer leuk voor hem.”