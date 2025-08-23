Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vlak voor de start van de Vuelta heeft Visma Lease a Bike haar intenties kenbaar gemaakt tijdens een persconferentie met kopman Jonas Vingegaard en sportief directeur Grischa Niermann. De ploeg wil koste wat kost een herhaling van de interne chaos uit 2023 vermijden.

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat Visma Lease a Bike dit jaar kiest voor een eenduidige koersstrategie. Sportief directeur Grischa Niermann bevestigde dat Jonas Vingegaard de enige kopman is.

Veel sterke renners

“We hebben veel sterke renners. Niet alléén Sepp en Matteo, maar zeker ook Sepp en Matteo. Maar Jonas is de duidelijke leider. We hebben één duidelijke leider en die zit naast mij”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Lees ook... WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

Deze uitspraak markeert een stevige breuk met de aanpak van de Vuelta in 2023, toen de ploeg met drie klassementsrenners,Vingegaard, Sepp Kuss en Primoz Roglic, zonder duidelijke hiërarchie reed.

Eén leider, geen ruimte voor interpretatie

Dat zorgde voor heel veel interne spanningen. Roglic wilde zelf winnen, Vingegaard gunde Kuss de eindzege, maar ergerde zich aan het gebrek aan richting. De ploeg eindigde weliswaar op plaatsen één, twee en drie, maar de onderlinge verhoudingen stonden onder druk.

Een opvallende wijziging dit jaar is de samenstelling van de ploegleiding. In plaats van Marc Reef en Grischa Niermann, zullen Maarten Wynants en Jesper Morkov de koers begeleiden.

“Ik zelf zal me meer op de achtergrond houden”, aldus Niermann nog. “Met Jesper kan Jonas Deens praten. Hij kan dingen zeggen zonder dat de rest het begrijpt. Misschien is dat ook wel een keer leuk voor hem.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Challenge by la Vuelta
Jonas Vingegaard Rasmussen
Grischa Niermann

Meer nieuws

WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

07:00
Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

10:00
'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

08:30
Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta

Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta

07:30
Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

08:00
"Allerminst het geval": Victor Campenaerts zet misvatting recht

"Allerminst het geval": Victor Campenaerts zet misvatting recht

21:30
Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

Topfavoriet met twijfels? Vingegaard had problemen tijdens voorbereiding op de Vuelta

12:30
"Is het een opluchting..." Jorgenson duidelijk over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

"Is het een opluchting..." Jorgenson duidelijk over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

20:30
Baalt hij van zijn komst? Lipowitz laat zich uit over transfer Evenepoel

Baalt hij van zijn komst? Lipowitz laat zich uit over transfer Evenepoel

20:00
"Dat gaf de doorslag": Vanmarcke verklaart keuze voor Soudal Quick-Step

"Dat gaf de doorslag": Vanmarcke verklaart keuze voor Soudal Quick-Step

19:00
Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

Eindzege wordt lastige opdracht: Van Aert krijgt tikje in de Ronde van Duitsland

18:30
🎥 Van der Poel gaat bijzonder diep voor ritzege in Renewi Tour, maar verrast nadien met uitspraak

🎥 Van der Poel gaat bijzonder diep voor ritzege in Renewi Tour, maar verrast nadien met uitspraak

17:30
"Nog niet op dat punt in mijn carrière": Van Aert weerlegt nieuwe rol

"Nog niet op dat punt in mijn carrière": Van Aert weerlegt nieuwe rol

17:00
25-jarige Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, moet vrezen voor einde van zijn carrière

25-jarige Hollmann, ploegmaat van Van der Poel, moet vrezen voor einde van zijn carrière

16:30
Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt: Lotto komt met update

Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt: Lotto komt met update

16:00
Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

Niet enkel Terpstra en Vanmarcke: Soudal Quick-Step haalt ook oude bekende terug

15:00
Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

Blij met vertrek Evenepoel? Jonge ploegmaat ruikt zijn kans

14:00
Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

Voormalige revelatie van de Tour krijgt stevige dopingschorsing opgelegd

13:30
🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

🎥 De frustratie druipt ervan af: Thibau Nys maakt zich bijzonder boos in Renewi Tour

12:30
INEOS Grenadiers wil driejarig contract van Derek Gee afkopen, Israel-Premier Tech reageert verbolgen

INEOS Grenadiers wil driejarig contract van Derek Gee afkopen, Israel-Premier Tech reageert verbolgen

12:00
🎥 "Oh neen": Van Aert onthult hoe ritzege in de Tour er bijna niet kwam

🎥 "Oh neen": Van Aert onthult hoe ritzege in de Tour er bijna niet kwam

11:00
Alpecin-Deceuninck én Soudal Quick-Step geweigerd: Jenthe Biermans legt keuze uit

Alpecin-Deceuninck én Soudal Quick-Step geweigerd: Jenthe Biermans legt keuze uit

22/08
"Blij dat hij komt, maar...": Vanthourenhout zet puntjes op de i over transfer Evenepoel

"Blij dat hij komt, maar...": Vanthourenhout zet puntjes op de i over transfer Evenepoel

22/08
Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg

Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg

22/08
Tim Merlier streng voor collega's na zesde plaats in de Renewi Tour

Tim Merlier streng voor collega's na zesde plaats in de Renewi Tour

22/08
'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

'Sep Vanmarcke gaat opnieuw aan de slag als ploegleider bij Belgische topploeg'

22/08
De Cauwer voorspelt terugkeer oude tijden na vertrek Evenepoel: "Hij zet Soudal Quick-Step op de kaart in het voorjaar"

De Cauwer voorspelt terugkeer oude tijden na vertrek Evenepoel: "Hij zet Soudal Quick-Step op de kaart in het voorjaar"

22/08
Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

Nu zijn de rollen eens omgekeerd: Mathieu van der Poel maakt de vergelijking met Tom Pidcock

21/08
Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

Vergelijken mag, klonen niet: Mathieu van der Poel geprezen als man die talent herkent en het telkens afmaakt onder druk

21/08
Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

Philippe Gilbert brengt discussie op gang over Belgische topper: "Na het vertrek van Remco Evenepoel..."

21/08
Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

Pogacar vs Evenepoel, en voor de rest? Jonas Vingegaard kondigt een heel verrassende beslissing aan

21/08
"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

"Hoop dat hij Van der Poel uitdaagt, maar...": veldritliefhebbers kruisen de vingers na uitspraak van Wout van Aert

21/08
Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

Terwijl Van Aert lijkt te willen meedoen voor eindzege in Duitsland: Sarah De Bie houdt onderonsje met Belgische actrice

21/08
Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

Banden tussen clan Van der Poel en gezin Louis Talpe aangehaald: Roxanne Bertels komt met oprechte felicitaties

21/08
Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

21/08
Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

21/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Jonas Vingegaard Rasmussen Sep Vanmarcke Remco Evenepoel Tim Merlier Tadej Pogacar Sven Vanthourenhout Mikel Landa Meana Klaas Lodewyck Jasper Stuyven Philippe Gilbert Wilfried Peeters Tom Steels Serge Pauwels Matteo Jorgenson Maxim Van Gils Primoz Roglic Sylvain Moniquet

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved