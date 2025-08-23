UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

Het is een dag geworden met gemengd succes voor de Belgische toppers. Merlier, Philipsen en Van Aert hadden zo elk hun eigen doelen.

Renewi Tour

In de vierde etappe van de Renewi Tour waren De Bondt en Kubis de vroege vluchters die het het langst uitzongen. Pas op anderhalve kilometer van de meet werden ze ingerekend, waardoor we alsnog de verwachte massasprint kregen in Bilzen-Hoeselt. Merlier had de goede timing in huis en dan is het haast onmogelijk om hem te kloppen.



De Europese kampioen remonteerde vlot Bittner en Kooij en snelde naar zijn tweede ritzege in de Renewi Tour. "Kooij zat iets te vroeg op kop", deelde Merlier in het flashinterview een prikje uit aan zijn Nederlandse concurrent. Merlier realiseerde zich ook dat het een nipte strijd was om de vluchters al dan niet bij te halen. "Andere sprinters hebben het misschien niet graag, maar ik vind het kicken."

Ronde van Duitsland

In de Ronde van Duitsland was het ook sprinten geblazen. In tegenstelling tot in de vorige spurt zette Van Aert zich bij het voorbereidende werk nu wel ten volle in voor de sprintkansen van Brennan. Van Aert leverde sterk werk, maar zijn ploegmaat kon het niet afmaken: de jonge Brit kwam immers bijna ten val met leider Wærenskjold.

🚴🇩🇪 | Danny van Poppel wint de sprint in Kassel, maar flirt met DSQ door het opsluiten van Brennan. Krijgt hij de overwinning of beslist de jury anders?! 💨🇳🇱 #DeutschlandTour



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/zu4tKdkWLR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 23, 2025

Van Poppel nam Brennan in de sandwich en snelde vervolgens als eerste over de meet. Vanzelfsprekend was het ongenoegen groot bij Visma-Lease a Bike. Het duurde enige tijd, maar de jury ging alsnog over tot het declasseren van Van Poppel. Wærenskjold kreeg de zege zo in de schoot geworpen, want Brennan was pas als achtste over de streep gekomen.

VUELTA

Met de Vuelta is de derde grote ronde van het jaar begonnen, op Italiaanse bodem weliswaar. Philipsen had in de Tour al getoond dat hij weet hoe de openingsetappe van een grote ronde te winnen. Hij kwam in de Vuelta met een bisnummer: hij hield Vernon af in de eerste sprint en is de eerste leider.