WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

Het WK in Rwanda is voor heel wat renners geen doel. Het aantal toppers dat het wereldkampioenschap links laat liggen is nog wat groter geworden.

Wordt het wereldkampioenschap in Rwanda louter een strijd tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel? Daar lijkt het steeds meer op, want er blijven maar toppers afhaken voor de strijd om de regenboogtrui.

Geen Lipowitz op WK in Rwanda

Eerder haakten al Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Maxim Van Gils, Ben O'Connor en Jonas Vingegaard af voor het eerste wereldkampioenschap op Afrikaanse bodem. Dat doet ook Florian Lipowitz.



Lees ook... Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

"Voor het WK in Rwanda pas ik", zegt hij bij HLN. "Ik wil het seizoen graag op een goede manier afsluiten." Lipowitz rijdt na de Ronde van Duitsland nog in Quebec (12/09), Montréal (14/09), de Ronde van Emilië (04/10), Tre Valli Varesine (07/10) en de Ronde van Lombardije (11/10).

Lipowitz werd derde in zijn eerste Tour, maar ziet een voorbereiding op het WK na een zware en slopende Tour dus niet meer zitten. De Duitser wordt dus geen concurrent voor Evenepoel en Pogacar in Rwanda.

Uitdagers Pogacar en Evenepoel

Toch zullen er nog enkele mooie namen aan de start staan in Kigali met onder meer Ben Healy, Tom Pidcock, Oscar Onley, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Richard Carapaz. Zij moeten Evenepoel of Pogacar van een tweede wereldtitel proberen te houden.