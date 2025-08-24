🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na de Tour rijdt Victor Campenaerts ook de Vuelta. En dat betekent ook een nieuwe dagelijkse vlog, ook al zijn ze daar bij Visma-Lease a Bike niet altijd even gelukkig mee.

Met zijn dagelijkse vlog gaf Victor Campenaerts tijdens de Tour een blik achter de schermen bij Visma-Lease a Bike. Die vlog toont de renners op een andere manier, meer ontspannen. Dat maakt de vlog ook zo populair. 

Persman krijgt vlogs Campenaerts niet te zien

Campenaerts filmt alles zelf, maar beperkt zich tot enkele minuten beeldmateriaal. Hij stuurt de beelden dan door naar een oude schoolvriend, die alles dan monteert en ook ondertiteling onder de beelden zet. 

Lees ook... Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

Zelf heeft Campenaerts zware dyslexie, dus behalve dat hij geen tijd heeft voor die ondertiteling zou het hem ook gewoon niet lukken om het zelf te doen. Het afgewerkte resultaat zet hij dan op zijn sociale media. 

Reactie Visma-Lease a Bike op vlogs Campenaerts

"Er komt geen persman aan te pas, maar ik merk dat de ploeg sommige vlogs wel en andere niet online zet in het officiële Tik Tok-kanaal van het team. Soms vinden ze de inhoud niet helemaal passend, zeggen ze", lacht Campenaerts bij Het Nieuwsblad. 

Zijn eerste vlog van de Vuelta ging onder meer over het waxen van het neushaar van alle renners van Visma-Lease a Bike. Campenaerts zelf trekt maar al te vraag de staafjes met wax uit de neus van zijn ploegmaats, die plots heel wat nieuwe geuren oppikken. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Victor Campenaerts

Meer nieuws

Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

15:00
Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

Wordt hij nu sportief manager of niet? Vanthourenhout schept klaarheid over rol bij Red Bull

14:00
"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

"Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

13:30
Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

12:30
"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

"Was hem al vergeten": ploegmaat lacht met transfer van Evenepoel

12:00
Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

Vocsnor is back! Campenaerts test zelf de pijngrens van Visma-ploegmaats: "Voelt fijn" vs "Doet pijn ernaar te kijken"

07:00
Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

11:00
Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

10:00
Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

09:00
Nog niet op topniveau: Van Aert onthult op welk probleem hij botst in Duitsland

Nog niet op topniveau: Van Aert onthult op welk probleem hij botst in Duitsland

08:30
📷 "Een absolute grap": Pogacar maakt zich boos na declassering

📷 "Een absolute grap": Pogacar maakt zich boos na declassering

08:00
Is zijn jaar nu geslaagd? Jasper Philipsen slaat ook toe in de Vuelta

Is zijn jaar nu geslaagd? Jasper Philipsen slaat ook toe in de Vuelta

07:30
Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

Nederlander haalt uit naar plotse heisa uit het wielrennen en hekelt slechte verliezers: "Ik vond het schandalig"

21:30
Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

Na de mogelijke voordelen nu wel een stevig nadeel: Mathieu van der Poel laat record op jammerlijke wijze liggen

20:30
Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

Pittig signaal: Mads Pedersen legt zich niet bij de zaken neer en zet de puntjes op de i richting zijn eigen ploeg

20:00
Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen hebben elkaar erdoor gesleurd: op deze manier hebben ze het klaargespeeld

19:00
Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

Waarom kiest Thibau Nys toch niet vol voor de weg en blijft hij crossen? Belgische ex-renner geeft mogelijke verklaring

18:30
Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment Naast de fiets

Mathieu van der Poel laat zien dat hij enorme dierenvriend is: Roxanne Bertels vindt het duidelijk een prachtig moment

18:00
UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

UPDATE: kickende Merlier deelt prik uit, bisnummer Philipsen en Visma en WVA vloeken op Van Poppel

17:00
Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

Hele wielerwereld slaakt zucht van opluchting: coma van Baloise Belgium Tour-winnaar is na twee lange weken voorbij

16:30
Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

Victor Campenaerts laat 'schoonheidsbehandeling' uitvoeren vlak voor start Vuelta

23/08
Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

Lyrische woorden voor Mathieu van der Poel na felle strijd tegen De Lie: "Dit is hoe een echte kampioen zich gedraagt"

16:00
Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

Wout is lang niet de enige met enorm veel bewondering: "Hij is de nieuwe Van Aert"

23/08
De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

De pech blijft maar duren: Fabio Jakobsen heeft sleutelbeen gebroken op Belgische bodem en is al geopereerd

23/08
Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

Florian Vermeersch spreekt klare taal om met UAE Team Emirates-XRG historisch record breken

23/08
Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

Van Aert en Van der Poel: Renaat Schotte doet opvallend voorstel voor grote rondes

23/08
Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

Jan Bakelants legt uit waarom Remco Evenepoel de Vuelta met argusogen zal volgen

23/08
"Allerminst het geval": Victor Campenaerts zet misvatting recht

"Allerminst het geval": Victor Campenaerts zet misvatting recht

22/08
Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Sven Vanthourenhout erkent situatie: nu al onder stevige druk bij Red Bull-BORA-hansgrohe

23/08
Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

Patrick Lefevere eist deel van de roem op: "Ik heb de voorzet gegeven"

23/08
Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

Niet voor herhaling vatbaar: Visma Lease a Bike wil grote fout uit het verleden vermijden

23/08
'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

'Na vertrek van Evenepoel: Lidl-Trek wil stunten met transfer van toprenner'

23/08
Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke zit met een groot vraagteken nu hij ploegleider wordt bij Soudal Quick-Step

23/08
Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta

Prachtig! Jasper Philipsen zegt wat hem over de streep trok om deel te nemen aan de Vuelta

23/08
WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

WK in Rwanda nog meer onthoofd: ook topper uit de Tour zegt af voor duel Pogacar-Evenepoel

23/08
"Is het een opluchting..." Jorgenson duidelijk over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

"Is het een opluchting..." Jorgenson duidelijk over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

22/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Sep Vanmarcke Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Jasper Philipsen Arnaud De Lie Tadej Pogacar Matteo Jorgenson Remco Evenepoel Patrick Lefevere Niki Terpstra Sven Vanthourenhout Tom Steels Fabio Jakobsen Tim Wellens Filippo Baroncini Bert De Backer Primoz Roglic Thibau Nys

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved