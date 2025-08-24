🎥 "Merk ik wel": vlog van Campenaerts niet altijd geapprecieerd bij Visma-Lease a Bike

Na de Tour rijdt Victor Campenaerts ook de Vuelta. En dat betekent ook een nieuwe dagelijkse vlog, ook al zijn ze daar bij Visma-Lease a Bike niet altijd even gelukkig mee.

Met zijn dagelijkse vlog gaf Victor Campenaerts tijdens de Tour een blik achter de schermen bij Visma-Lease a Bike. Die vlog toont de renners op een andere manier, meer ontspannen. Dat maakt de vlog ook zo populair.

Persman krijgt vlogs Campenaerts niet te zien

Campenaerts filmt alles zelf, maar beperkt zich tot enkele minuten beeldmateriaal. Hij stuurt de beelden dan door naar een oude schoolvriend, die alles dan monteert en ook ondertiteling onder de beelden zet.



Zelf heeft Campenaerts zware dyslexie, dus behalve dat hij geen tijd heeft voor die ondertiteling zou het hem ook gewoon niet lukken om het zelf te doen. Het afgewerkte resultaat zet hij dan op zijn sociale media.

Reactie Visma-Lease a Bike op vlogs Campenaerts

"Er komt geen persman aan te pas, maar ik merk dat de ploeg sommige vlogs wel en andere niet online zet in het officiële Tik Tok-kanaal van het team. Soms vinden ze de inhoud niet helemaal passend, zeggen ze", lacht Campenaerts bij Het Nieuwsblad.

Zijn eerste vlog van de Vuelta ging onder meer over het waxen van het neushaar van alle renners van Visma-Lease a Bike. Campenaerts zelf trekt maar al te vraag de staafjes met wax uit de neus van zijn ploegmaats, die plots heel wat nieuwe geuren oppikken.