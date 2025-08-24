Het geloof in Philipsen was er altijd: Alpecin-Deceuninck zegt wat de doorslag gaf

Het succes van Alpecin-Deceuninck in grote rondes blijft maar duren. Jasper Philipsen bezorgde de ploeg opnieuw een ritzege, vooraf werd er niet aan hem getwijfeld.

De straffe statistieken van Alpecin-Deceuninck in grote rondes worden alsmaar straffer. Jasper Philipsen bezorgde de ploeg zijn 31ste ritzege in een grote ronde sinds 2021, in veertien van de vijftien grote rondes die de ploeg reed won de ploeg een etappe.

Vertrouwen in Philipsen ondanks zware val in de Tour

Net als in de Tour opende Jasper Philipsen de rekening van Alpecin-Deceuninck in de Vuelta en dat minder dan twee maanden na zijn zware valpartij in de Tour. Het is zijn eerste zege sinds de openingsetappe van de Tour.



Toch werd vooraf niet getwijfeld aan Philipsen. "Bij Jasper is de snelheid er altijd. Hij is niet voor niets een pure sprinter", zei ploegleider Frederik Willems bij Eurosport. "Na zijn crash in de Tour was het heel goed dat hij in Denemarken weer wat koersritme en zelfvertrouwen kon opdoen."

Uitstekende lead-out van Alpecin-Deceuninck

"Zeker omdat die eerste sprint in een grote ronde altijd heel stressvol is. De timing van de lead-out ging cruciaal zijn. We wisten van die flauwe bocht in de finale en dat maakte dat het heel belangrijk was om van voren te kunnen sprinten."

"De mannen zijn rustig gebleven en Jasper is op het juiste moment naar voren gebracht. Dat je zo vroeg in de ronde kunt winnen is altijd mooi. Onze Vuelta is nu al geslaagd, we gaan hier zeker van genieten."