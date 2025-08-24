Hoe Vanmarcke bij Soudal Quick-Step terechtkwam: "Dat zei Steels over mij"

Sep Vanmarcke wordt opnieuw ploegleider, minder dan een jaar na zijn afscheid bij Israel-Premier Tech. Bij Soudal Quick-Step maakte hij met zijn werk als ploegleider indruk.

Met het vertrek van Remco Evenepoel focust Soudal Quick-Step vanaf 2026 weer meer op de klassiekers. Dat doet het niet alleen met nieuwe renners zoals Stuyven en Van Baarle, maar ook met nieuwe ploegleiders.

Niki Terpstra en Sep Vanmarcke komen de ploeg versterken in de volgwagen. Al nuanceert Vanmarcke wel dat hij enkel voor zijn ervaring in de klassiekers is aangetrokken. Want daar heeft de ploeg al heel wat ervaring.



Het werk van Vanmarcke als ploegleider zal niet alleen gericht zijn op de klassiekers, maar het is wel een voordeel dat hij iets kan toevoegen. Dat Vanmarcke nu aan de slag gaat bij Soudal Quick-Step, is ook geen toeval.

Veel positieve signalen over Vanmarcke

Als ploegleider bij Israel-Premier Tech had Vanmarcke tijdens de ploegleidersvergaderingen of na de koersen al contact met de ploegleiders van Soudal Quick-Step. "Blijkbaar heb ik toen goede punten gescoord", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad.

"Jurgen had voor hij me contacteerde ook gesproken met Tom Steels en die was positief over mijn werk. Dat toont aan dat ze mij niet alleen voor de klassiekers wilden maar dat ze gewoon vertrouwen hebben in mij als ploegleider tout court."