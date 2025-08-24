Probeert Lotto Van der Poel te flikken? De Lie verklapt wat prioriteit is in Renewi Tour

In en rond Leuven wordt straks de slotrit van de Renewi Tour gereden. Arnaud De Lie verdedigt een voorsprong van amper één seconde op Mathieu van der Poel.

In de voorlaatste etappe van de Renewi Tour in Limburg bleef het verschil tussen Mathieu van der Poel en Arnaud De Lie gelijk. De voormalige Belgische kampioen zal in de slotrit een voorsprong van één seconde moeten verdedigen op Van der Poel. 

"Eén seconde is niet veel, maar het kan genoeg zijn", zegt De Lie bij Het Nieuwsblad. Op het parcours van de Druivenkoers in Leuven, met net geen twintig beklimmingen, zullen er verschillen gemaakt worden. 

De Lie mikt op eindzege in Renewi Tour

Op vijf kilometer van de streep is de Wijnpers (400 meter aan 6,8%) is de laatste beklimming van de dag. Voor De Lie wordt het zaak om voor Van der Poel te eindigen als ze voor de eerste drie plaatsen strijden. 

Bij Lotto lijken ze alvast niet happig met Van der Poel naar de streep te gaan en de bonificaties over eindwinst te laten beslissen. "Nog een rit winnen? Ik denk dat het beter is om vanaf nu volop te focussen op het klassement", zegt De Lie. 

De laatste zege van De Lie dateert al van februari, maar hij lijkt toch te focussen op de eindzege in de Renewi Tour. "Een rittenkoers in de WorldTour winnen, dat gaat toch niet al te veel meer lukken in mijn carrière."

