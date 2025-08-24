Terpstra wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step: Lefevere gaf hem één goede raad

Niki Terpstra is na zeven jaar terug bij Soudal Quick-Step. Dit keer niet als renner, maar wel als ploegleider. En dat ziet Patrick Lefevere wel zitten.

Eind 2018 verliet Niki Terpstra Soudal Quick-Step en trok hij naar het Franse TotalEnergies. Daar reed hij nog vier jaar, eind 2022 hing hij zijn wegfiets aan de haak. Net als veel ex-profs neemt Terpstra af en toe deel aan een gravelwedstrijd.

Daar zal hij nu wat minder tijd voor hebben, want de Nederlander wordt ploegleider bij Soudal Quick-Step. Met zij ervaring in de klassiekers moet de Terpstra de Wolfpack opnieuw aan betere resultaten helpen.



Lefevere gaf Terpstra advies

Patrick Lefevere is blij dat Terpstra opnieuw aan boord komt bij Soudal Quick-Step. "We hebben al even gepraat en ik heb hem gezegd dat hij vooral niet mag veranderen", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

In koers moet een ploegleider voor Lefevere rechtdoor spreken en mag het best een keer botsen.Volgens Lefevere heeft Terpstra ook het goede profiel om ploegleider te zijn. Hij gelooft in de voetbalwijsheid dat slechte spelers goede trainers worden.

Wat maakt Terpstra geschikte ploegleider?

Niet dat Terpstra een slechte renner was, zijn palmares mag er zijn met overwinningen in de Ronde van Parijs-Roubaix. Maar Terpstra heeft van zichzelf een goede renner moeten maken. "Het was niet op klasse, maar op werkkracht en doorzicht. Dat is wat je nodig hebt in de volgwagen."