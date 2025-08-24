Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig en heeft daar goede reden voor

Geen tweede ritzege of eindzege voor Mathieu van der Poel in de Renewi Tour. Die moest hij twee keer laten aan Arnaud De Lie, maar hij gunde het de Belg ook volledig.

Dankzij een bonificatiesprint maakte Mathieu van der Poel zijn achterstand van één seconde op Arnaud De Lie goed en ging zo virtueel aan de leiding met één seconde. Maar aan de streep lagen nog bonificatieseconden.

De Lie pakte dankzij de ritzege de volle buit van tien seconden, Van der Poel werd tweede en pakte zes seconden. De Nederlander moest zo de eindzege laten aan De Lie met een verschil van amper drie seconden.



"Ik denk dat ik alles wel goed doe - ik rijd ook nog gewoon een goede sprint - maar Arnaud was net iets sterker", zei Van der Poel achteraf in zijn flashinterview. "We hebben er alles aan gedaan, maar het is net niet gelukt."

Van der Poel feliciteerde De Lie uitvoerig

De Nederlander feliciteerde De Lie ook uitvoerig met zijn dubbelslag. "Het is knap van hem om zich terug in de koers te knokken en dan die sprint nog te winnen. Ik ken Arnaud wel goed en hij komt uit een sukkelperiode, dus ik gun het hem."

De Lie kende enkele moeilijke maanden, met opnieuw een mislukt voorjaar. De voorbije weken kwam hij wel dicht bij een ritzege, maar nu kon hij voor het eerst in een half jaar eindelijk nog eens winnen.