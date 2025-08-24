Vingegaard niet zeker van eindzege in de Vuelta: Bakelants benoemt grootste gevaar

Jonas Vingegaard is de gedoodverfde favoriet voor de eindzege in de Vuelta. Toch ziet Jan Bakelants ook gevaar voor de Deen op zoek naar zijn eerste eindzege in Spanje.

Na een jaar afwezigheid staat Jonas Vingegaard opnieuw aan de start van de Vuelta. De Deen won in 2023 twee etappes in de Vuelta, maar liet de eindzege toen aan zijn ploegmaat Sepp Kuss. Hij won met 17 seconden voorsprong op de Deen.

Zonder Pogacar aan de start is Vingegaard de absolute topfavoriet voor de eindzege in de Vuelta, de grootste concurrenten van de Deen zullen wellicht het UAE-duo Joao Almeida en Juan Ayuso worden.



Lees ook... "Het is gewoon belachelijk": Vingegaard past voor WK in Rwanda, Riis geeft UCI de schuld

In de Tour werd al duidelijk dat Vingegaard aan explosiviteit had gewonnen, een vroege ritzege is dus niet uitgesloten. Toch zal vooral de eindzege belangrijk zijn, Vingegaard wil voor het eerst de Vuelta winnen.

Gevaar voor Vingegaard in de Vuelta

"Alleen... was de Vuelta in het verleden al wel vaker het decor voor onverwachte plotwendingen en verrassende winnaars, waar vooraf geen of veel minder rekening mee werd gehouden", zegt Jan Bakelants bij HLN.

"De durf om er te koersen, en desnoods te verliezen, is er vaak groter dan in de Giro of Tour." O'Connor pakte vorig jaar bijna zeven minuten op Roglic in een vlucht in etappe zes, pas in de 19de kon de Sloveen O'Connor uit de leiderstrui rijden.