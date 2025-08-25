📷 Visma-Lease a Bike slachtoffer van diefstal in Vuelta en moet race tegen de klok beginnen

In de nacht van zondag op maandag is Visma-Lease a Bike het slachtoffer geworden van een diefstal. Enkele fietsen van de Nederlandse ploegen werden gestolen.

Axel Zingle dacht dat zijn fiets tijdens de tweede etappe was gestolen nadat hij zijn schouder voor de tweede keer uit de kom had gehaald, maar dat bleek om een misverstand te gaan. De fiets van Zingle zat in de bezemwagen.

Visma-Lease a Bike kreeg de fiets van de Fransman terug, maar enkele uren later was het wel prijs. De Nederlandse ploeg werd in Italië, waar de Vuelta van start is gegaan, het slachtoffer van een fietsendiefstal.

"Gisteravond is er ingebroken in de vrachtwagen van onze mecaniciens en zijn er meerdere fietsen gestolen. Onze mecaniciens werken hard om het team volledig klaar te maken voor de derde etappe", schrijft de Nederlandse ploeg op zijn sociale media.

"De politie is een onderzoek gestart naar het incident." Tijdens de Tour werd Cofidis het slachtoffer van een fietsendiefstal, die fietsen werden enkele dagen later al teruggevonden door de Franse politie.

Visma-Lease a Bike zal straks dus gewoon van start gaan in de derde etappe in San Maurizio Canavese, maar het wordt toch een race tegen de klok voor de mecaniciens. Of de ploeg nog reservefietsen heeft voor de renners, is niet duidelijk.