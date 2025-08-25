🎥 Zijn Vuelta was bijna voorbij: unieke beelden tonen hoe Vingegaard aan ramp ontsnapte

Dat Jonas Vingegaard viel op 26 kilometer van de streep en uiteindelijk toch nog de etappe won, was een klein mirakel. De Deen ontsnapte aan erger en kon snel weer op de fiets stappen.

Op de natte Italiaanse wegen ging het op 26 kilometer van de streep mis op een rotonde in de Vuelta. Een renner in derde positie in het peloton viel, wat achter hem voor een domino-effect zorgde en er heel wat renners tegen de grond gingen.

Ook Tom Pidcock en Jonas Vingegaard gingen tegen de grond. De Deen schoof lang tegen het asfalt en raakte ook nog even Tom Pidcock, herkenbaar aan zijn kenmerkende helm van Red Bull.



Lees ook... 🎥 Vingegaard valt én wint in de Vuelta: Deen doet zijn relaas en onthult gevolgen van schuiver

Vingegaard ontsnapt aan botsing met paal

Dat is allemaal in beeld gebracht dankzij de camera's op de fietsen van de renners. Daaruit blijkt ook dat Vingegaard net niet tegen een verlichtingspaal knalde. De Deen ontsnapte zo aan zware blessures en een opgave in de Vuelta.

De Deen kon ook weer snel op de fiets stappen en zijn weg verderzetten. "In eerste instantie voel je je een beetje stijf en toen ik weer op de fiets zat, voelde ik de knie een beetje", zei Vingegaard nadien op zijn persconferentie.

"Daarna werd het echter snel beter, dus ik ben er vanaf gekomen met slechts wat kleine schrammen en geen grote gevolgen." Wat het nog straffer maakte, was dat Vingegaard ook de etappe nog won en de rode leiderstrui pakte.