Derek Gee wuift Israel-Premier Tech uit: Canadees zegt waarom hij contract tot 2028 verbreekt

Derek Gee lijkt dan toch de deur achter zich dicht te trekken bij Israel-Premier Tech. De Canadees heeft zijn contract tot eind 2028 verbroken.

Een contract in het wielrennen lijkt steeds minder in steen gebeiteld te zijn. Remco Evenepoel doet zijn contract tot eind 2026 niet uit bij Soudal Quick-Step en lijkt vanaf 1 januari al voor het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe.

De Canadees Derek Gee gaat nog een stapje verder. Hij heeft nog een contract tot eind 2028 bij Israel-Premier Tech, maar wil dat niet meer uitdoen. Dat nieuws lekte vorige week al uit, de ploeg reageerde toen verbolgen.

Gee heeft contract bij Israel-Premier Tech verbroken

Gee heeft nu ook zelf gereageerd op de transfersoap. "Ik bevestig dat mijn contract met Israel-Premier Tech formeel en naar behoren is beëindigd door mijn juridische vertegenwoordigers", schrijft hij in een statement op zijn sociale media.

"Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar een die ik na zorgvuldige overweging en om legitieme redenen heb genomen. Bepaalde problemen maakten mijn voortzetting bij het team simpelweg onhoudbaar", zegt Gee zonder in detail te treden.

"Ik wil heel duidelijk aangeven dat, ondanks de recente berichtgeving (een transfer naar INEOS Grenadiers, nvdr.), deze beslissing uitsluitend betrekking heeft op de beëindiging van mijn vorige contract met Israel-Premier Tech. Conform de UCI-reglementen heb ik nog niet getekend bij een nieuwe ploeg, zelfs maar gesproken."