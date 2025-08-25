Eerst een grapje, nu pure ernst: Landa reageert aangeslagen op transfer van Evenepoel

Remco Evenepoel verlaat eind dit jaar Soudal Quick-Step en trekt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Voor Mikel Landa toch een stevige aderlating.

Soudal Quick-Step haalde vorig jaar verrassend Mikel Landa binnen. De Spanjaard heeft een enorme staat van dienst in grote rondes, de Vuelta van dit jaar is zijn 24ste in totaal, en wilde die ervaringen delen met Remco Evenepoel.

Het was ook op aanspraak van Evenepoel dat Landa de overstap maakte naar Soudal Quick-Step. De Spanjaard loodste Evenepoel vorig jaar naar de derde plaats in zijn eerste Tour, zelf werd Landa ook nog knap vijfde.

Dit jaar stonden Landa en Evenepoel nog niet samen aan de start en dat zal wellicht ook niet meer gebeuren.Evenepoel liep deze winter een zware blessure op, Landa brak in de Giro een ruggenwervel en miste de Tour.

Landa verdrietig over transfer van Evenepoel

Het vertrek van Evenepoel valt Landa, die er eerder nog grapjes over maakte, zwaar. "Het maakt me erg verdrietig", zegt hij aan de Spaanse krant AS. "Ik ben speciaal naar deze ploeg gekomen om Remco bij te staan. Ik heb ervan genoten om samen te koersen."

"Dit jaar zagen we elkaar nauwelijks, dus de goede tijden duurden maar een jaar. Ik wens hem het allerbeste en ik weet zeker dat het goed met hem zal gaan", besluit de Spanjaard nog.