Geen Van der Poel op WK mountainbike? Bondscoach stelt belangrijke voorwaarde

Mathieu van der Poel verlegt zijn focus nu naar het mountainbiken met het WK als hoofddoel. Maar komt hij daar wel aan de start?

Na de Renewi Tour zit het wegseizoen van Mathieu van der Poel er wellicht op, al laat hij nog een kleine opening voor een deelname aan het EK op de weg op 5 oktober. Nu gaat de focus van Van der Poel volledig naar het mountainbiken.

Zondag staat Van der Poel aan de start van de wereldbeker in het Franse Les Gets, zijn laatste test voor het WK in Zwitserland op 14 september. Al is het nog niet helemaal zeker dat Van der Poel het WK wel zal rijden.



Rijdt Van der Poel het WK mountainbike wel?

"Ik heb Mathieu ingeschreven, maar het moet dan wel in Les Gets ergens over gaan", zegt bondscoach Gerben de Knegt bij De Telegraaf. "Hij moet daar gewoon weer het goede gevoel krijgen en plezier hebben."

Toch lijkt Van der Poel het WK wel gewoon te rijden, waar hij vanop de vierde rij moet starten. De eerste 900 meter is vooral asfalt en daar zou Van der Poel al heel wat renners kunnen voorbijsteken.

"Of het allemaal genoeg is om te winnen? Dat weet je nooit van tevoren, maar Mathieu is overal toe in staat", stelt De Knegt nog. Eerst afwachten hoe de test in Les Gets van zondag zal verlopen.