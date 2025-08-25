Irritatie bij Vingegaard in de Vuelta? De Cauwer zegt wat er aan de hand is

Irritatie bij Vingegaard in de Vuelta? De Cauwer zegt wat er aan de hand is
Foto: © photonews

Jonas Vingegaard blijft leider in de Vuelta, de Deen heeft nog altijd zijn rode leiderstrui. Toch zag José De Cauwer bij de Deen toch al enige frustratie.

De derde etappe van de Vuelta begon voor Jonas Vingegaard met een domper, want zijn ploegmaat Axel Zingle kwam niet meer aan de start. De Fransman ontwrichte in de tweede etappe twee keer zijn schouder. 

Vingegaard moet zo nog de hele Vuelta afwerken met een ploegmaat minder. Toch speelde de Deen opnieuw mee voor de etappezege, hij werd derde in de sprint na David Gaudu en Mads Pedersen. 

Vingegaard pakt seconden op concurrentie

"De derde plaats is een goed resultaat in zo'n zware etappe, waardoor ik weer vier bonificatieseconden pak. Dat is altijd goed", zei Vingegaard achteraf. "Pedersen was bijzonder sterk, ik zag af in zijn wiel."

Zorgt druk voor irritatie bij Vingegaard?

"In de laatste bocht dook Gaudu nog onderdoor, dat was een apart manoeuvre. Maar dat is wielrennen", besloot de Deen nog. Vingegaard ging daarna verder met zijn cooling down, maar maakte zich ook boos op een cameraman. 

Die kwam volgens Vingegaard te dicht en dat maakte hij ook duidelijk. Is er toch sprake van wat irratie bij de Deen? "Het begint er opnieuw op te lijken, ook met die rode trui aan. De druk van toch te willen winnen", zei José De Cauwer bij VRT1. 

Jonas Vingegaard Rasmussen

