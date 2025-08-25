"Omdat het Pogacar is": Van Aert helder over uitspraken van wereldkampioen

"Omdat het Pogacar is": Van Aert helder over uitspraken van wereldkampioen
Foto: © photonews

Na zijn eindzege in de Tour sprak Tadej Pogacar opvallend over het feit dat hij aftelde naar het einde van zijn carrière. Voor Wout van Aert zijn die uitspraken niet echt verrassend.

Heel wat renners hadden het na de Tour de France moeilijk, vooral mentaal dan. Tadej Pogacar sprak zelfs over de jaren aftellen naar het einde van zijn carrière. Ook al moet de Sloveen in september nog 27 jaar worden. 

Ook Tim Merlier had het na de Tour lastig. Hij voelde zich ellendig. Hij haalde, ondanks twee ritzeges, niet veel voldoening uit de Tour omdat hij zo hard had afgezien. "Ik had redelijk wat last van decompressie."

Van Aert begrijpt uitspraken Pogacar en Merlier

Dat gevoel van ontlading was er ook bij Wout van Aert. Zoals Pogacar de jaren aftellen naar het einde, dat doet hij nog niet. Maar Van Aert snakt toch ook wel een beetje naar het einde van het seizoen. 

En Van Aert begrijpt ook de uitspraken van Pogacar en Merlier. "Het is heel normaal dat je na een zware koersperiode even nood hebt aan iets anders. Elke renner zal dat beamen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.  

"Het wordt nu allemaal wat uitvergroot omdat Tadej het zo fors benoemt. Maar zo raar is dat niet." Van Aert rijdt dit jaar nog maar vier koersen, zondag komt hij aan de start van de Bretagne Classic. 

Wout Van Aert

