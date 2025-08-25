Plugge deelt details over diefstal bij Visma-Lease a Bike en begrijpt ook iets niet goed

De euforie na de ritwinst van Jonas Vingegaard was van korte duur bij Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg werd het slachtoffer van een grote diefstal van hun fietsen.

Wielerploegen zijn wel vaker het doelwit van diefstallen, vooral tijdens een grote ronde. De vrachtwagen met de fietsen moet dan op een parking worden achtergelaten, vaak slapen de mecaniciens ook in de vrachtwagen uit voorzorg.

Bij Visma-Lease a Bike was het dus toch prijs in de Vuelta, volgens Tuttobiciweb werden er maar liefst achttien fietsen van de Nederlandse ploeg gestolen. De totale waarde van die fietsen wordt geschat op zo'n 250.000 euro.

"De bus werd opengebroken en er zijn fietsen gestolen", zegt Richard Plugge in een statement. "We vonden onszelf opeens middenin een politieonderzoek deze ochtend en dat is niet hoe je de dag wilt beginnen."

Drie gestolen fietsen teruggevonden

Voor Visma-Lease a Bike was het een race tegen de klok om de beschikbare fietsen klaar te krijgen voor de start van de derde etappe en kreeg daarbij ook hulp van Movistar en Lidl-Trek. "Dat is mooi om te zien, dat de teams zo samenwerken."

Drie van de achttien fietsen werden ondertussen al teruggevonden, niet ver van waar ze gestolen waren. "Ik weet niet waarom ze die hebben achtergelaten, maar we hebben er een paar teruggevonden. Dat is heel goed nieuws voor ons", besloot Plugge nog.