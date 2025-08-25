Tom Pidcock zegt hoe hij lantaarnpaal nipt kon vermijden en is helder over teleurstellende resultaat

Q36.5 Pro Cycling reed bijna de hele tweede etappe van de Vuelta op kop voor kopman Tom Pidcock. De Brit kwam op 26 kilometer van de streep ten val en werd uiteindelijk pas tiende.

Met vijf zeges dit jaar verdubbelde Tom Pidcock zijn aantal overwinningen bij de profs al bij zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling. Winnen op het hoogste niveau, in de WorldTour, lukte echter nog niet voor de Brit.

De tweede etappe van de Vuelta was op de maat van Pidcock en dus nam zijn ploeg de koers ook in handen. "Onze ploeg heeft een wildcard gekregen en we hebben de wedstrijd in handen genomen", zei hij bij FloBikes.



Pidcock kan zware val nipt vermijden

"Ik was goed, maar vroeg of laat wil ik mijn handen toch eens in de lucht kunnen steken", ging Pidcock verder. Op 26 kilometer van de streep was de Brit wel betrokken bij de grote valpartij met onder meer Vingegaard.

De Deen raakte Pidcock ook nog even, de Brit kon zelf maar net een botsing met een lantaarnpaal vermijden. "Ik zag de paal dichterbij komen. 'Nu moet ik wel opzij springen', dacht ik. Het gras was gelukkig een zachtere landing."

In de sprint bergop kwam Pidcock duidelijk tekort, hij bolde uiteindelijk als tiende over de streep. "Ik voelde niks na de valpartij, dus dat is geen excuus", zei de Brit. Straks krijgt hij een nieuwe kans met opnieuw een oplopende aankomst.