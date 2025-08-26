Jonas Vingegaard komt heel scherp uit de hoek over zijn forfait voor het WK in Rwanda

De afzegging van Jonas Vingegaard voor het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda heeft tot uiteenlopende reacties geleid. De Deense renner reageert resoluut en stelt dat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor zijn keuze.

De beslissing van Jonas Vingegaard om het WK in Rwanda niet te rijden, heeft bij wielerfans tot teleurstelling geleid. Velen hadden gehoopt hem in actie te zien in Rwanda.

In plaats daarvan kiest de renner van Visma Lease a Bike ervoor zich te richten op het Europees kampioenschap in de Ardèche. Deze koers past volgens hem beter in zijn seizoensplanning en ambities.



Vingegaard reageerde via het Deense medium Feltet.dk op de ontstane commotie. Hij maakte duidelijk dat hij zich niet aangesproken voelt door de kritiek. “Mensen hebben recht op hun mening. En ik heb net zo goed het recht om me er niet druk om te maken”, klinkt het.

Eigen keuzes

De Tourwinnaar van 2022 benadrukt dat hij zijn beslissing weloverwogen heeft genomen. “Ik heb mijn redenen voor de beslissing, en mensen zouden die moeten kunnen begrijpen,” aldus Vingegaard.

Hij erkent dat de teleurstelling bij fans begrijpelijk is, maar vraagt tegelijkertijd om respect voor zijn keuze: “Ja, dat denk ik wel. Maar het is mijn beslissing, en mensen moeten die respecteren”, besluit de Deen.