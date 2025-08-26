Jonas Vingegaard spreekt klare taal over behoud van rode leiderstrui in Vuelta

Ondanks een onrustige ochtend voor Team Visma Lease a Bike, met het vertrek van Axel Zingle en een de fietsendiefstal wist kopman Jonas Vingegaard zijn leiderspositie in de Vuelta te behouden.

De derde rit van de Vuelta voerde het peloton door het Italiaanse landschap, met een slotklim van vierde categorie richting Ceres. Team Visma Lease a Bike, dat door het uitvallen van Zingle met zeven renners verder moest, hield de controle over de koers.

Op de laatste helling werd Vingegaard uitstekend gepositioneerd door zijn ploeggenoten. Hij sprintte naar een derde plaats. De prestatie leverde hem waardevolle bonificatieseconden op, waarmee hij zijn rode leiderstrui wist te behouden.



Vingegaard toonde zich tevreden over het verloop van de dag en de steun van zijn team. “Het was afzien in het wiel van Mads. Ik wist al dat het moeilijk zou zijn om hem nog te verslaan. Met deze derde plaats en de bijbehorende bonificatieseconden kunnen we tevreden zijn,” aldus de Deense klassementsleider in een persbericht aan onze redactie.

Focus op behoud van leiderspositie

Vingegaard benadrukte na afloop het belang van de teamprestatie en het gezamenlijke doel. “Dat ik nu al voor de tweede dag op rij meedoe voor de etappezege is mooi. Niet alleen voor mij, maar ook voor de hele ploeg. Dat geeft ons extra motivatie” verklaarde hij.

De ploeg kijkt met vertrouwen vooruit naar de vierde etappe, die na drie beklimmingen eindigt in een vlakke finale op Frans grondgebied. Voor het eerst deze Vuelta zal er niet in Italië worden gefinisht. Vingegaard is vastbesloten zijn trui te verdedigen: “Mijn rode trui zal ik in ieder geval niet zomaar weggeven”, besluit de Deen.