Nadat hij Van der Poel klopte: Arnaud De Lie wil nu ook Tadej Pogacar vloeren

Na zijn overwinning tegen Mathieu van der Poel in de Renewi Tour richt Arnaud De Lie zijn vizier op een nieuwe uitdaging: Tadej Pogacar. Onze landgenoot toont zich ambitieus in aanloop naar enkele zware wedstrijden in augustus en september.

Arnaud De Lie verkeert in uitstekende conditie sinds de Tour de France. De renner van Lotto Cycling Team bevestigt dat hij zich opnieuw in topvorm voelt, net als vorig jaar rond deze periode. “Sinds de Tour ben ik top, zoals vorig jaar ook het geval was. Misschien zijn augustus en september mijn maanden,” verklaart hij aan Het Laatste Nieuws.

Die timing is niet toevallig. De kalender biedt hem in de komende weken enkele kansen om zich opnieuw te tonen. Volgende week zondag staat de GP Plouay op het programma, een wedstrijd die dit jaar een zwaarder profiel heeft gekregen. Met een hoogteverschil vergelijkbaar met Luik-Bastenaken-Luik, sluit deze koers augustus af met een serieuze test.



GP Plouay en Canadese ambities

De Lie is zich bewust van de uitdaging die hem in Bretagne wacht. “Het wordt moeilijk, maar de finale is wel nog dezelfde. Ik mag ambitie koesteren, als ik goede benen heb,” klinkt het strijdvaardig.

Pogacar kloppen

In september trekt De Lie naar Noord-Amerika voor de GP’s van Québec en Montréal. Vooral Québec roept goede herinneringen op: in 2023 boekte hij daar zijn internationale doorbraak. De aankomst is dit jaar aangepast, wat de uitdaging vergroot. “Die aankomst is veranderd en tegen Pogacar zal ik 110 procent moeten zijn, maar dat was ook hier zo tegen Mathieu van der Poel…”

Onze landgenoot toont zich niet onder de indruk van grote namen. Zijn recente overwinning op Van der Poel sterkt hem in zijn overtuiging dat hij ook tegen Pogacar competitief kan zijn. De Lie mikt hoog, kijken of hij de Tourwinnaar een loer kan draaien.