Ploegbaas van Lidl-Trek komt terug op fietsendiefstal bij Team Visma en wijst op oorzaak

Na de brutale diefstal van fietsen bij Team Visma Lease a Bike tijdens de Vuelta, sprong Lidl-Trek onmiddellijk bij om te helpen. Ploegbaas Luca Guercilena toonde zich solidair en benadrukte het belang van onderlinge steun in het peloton.

Enorme schade

Guercilena, die met zijn ploeg in hetzelfde hotel verbleef, aarzelde geen moment om hulp te bieden. "We zagen de enorme schade die de dieven hadden aangericht, dus hebben we meteen gezegd tegen Visma Lease a Bike dat wat ze ook nodig hadden, wij wilden helpen," aldus de Italiaan bij Indeleiderstrui.

"Of dat nu met fietsen, groepsets, helmen of mecaniekers waren... Alles wat nodig was om klaar te zijn voor de derde etappe. Naast materiaalhulp speelde Guercilena ook een rol als tolk bij de communicatie met politie en recherche.

Structureel probleem

De diefstal is helaas geen op zichzelf staand incident. Eerder dit jaar werden ook ploegen als Cofidis getroffen. Guercilena ziet een trend. "Ik denk dat we er naartoe gaan, dat we 's nachts echt beveiligers moeten inzetten, fysieke guards. Nu teams vaak in dezelfde hotels zitten, is de schade vaak enorm, helemaal nu het materiaal steeds meer waarde heeft."

Bij INEOS Grenadiers zijn ze niet overtuigd dat beveiligers de oplossing zijn, ook al passen ze het zelf sporadisch toe. Maar ook de mechaniekers in de vrachtwagens laten slapen is geen oplossing. Volgens Guercilena speelde ook de parkeerplaats een rol in de diefstal.

Parking

"Wij hadden de ruimte om met een auto de deuren van de trucks te blokkeren, maar dat kon niet op de plek waar de Visma Lease a Bike-truck stond geparkeerd. Ik ben ervan overtuigd dat ze er ook een auto voor hadden gezet, als het parkeerterrein anders was opgezet. Misschien was het dan anders geweest."

Dankzij de snelle hulp van Lidl-Trek en Movistar kon Visma Lease a Bike toch starten in de derde etappe. Enkele fietsen zijn inmiddels teruggevonden, maar het incident onderstreept de noodzaak van betere beveiliging van het materiaal.