Visma Lease a Bike heeft nieuwe aanwinst beet voor WorldTour-ploeg

Team Visma Lease a Bike heeft met Filippo Fiorelli een nieuwe renner aangetrokken. De Italiaan maakt in 2025 zijn debuut op WorldTour-niveau bij het Nederlandse topteam.

Filippo Fiorelli tekent een contract voor twee seizoenen bij Team Visma Lease a Bike. De 30-jarige Italiaan reed de afgelopen jaren voor Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en krijgt nu de kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen.

Sprinttalenten

“Ik ben erg blij met deze kans. Team Visma Lease a Bike is een van de beste ploegen ter wereld,” aldus Fiorelli in een persbericht van de Nederlandse wielerploeg aan onze redactie. De renner staat bekend om zijn sprintcapaciteiten na zware wedstrijden en zijn aanvallende koersstijl.

Hij kijkt uit naar de professionele omgeving waarin hij terechtkomt. “Ik ben benieuwd hoeveel groeimarge ik nog heb in deze professionele omgeving. Ik ben gemotiveerd om mijn rol als helper serieus te nemen.”

Verwachtingen vanuit het team

Grischa Niermann, Head of Racing bij Team Visma | Lease a Bike, licht de keuze voor Fiorelli toe. “Filippo is een interessante renner. Hij is aanvallend ingesteld en kan goed sprinten na een zware koers.” Het team ziet in hem een waardevolle pion voor de ondersteuning van jonge talenten en voor de klassiekers.

Fiorelli zal onder meer ingezet worden ter ondersteuning van Matthew Brennan. “We denken dat hij een goede helper kan zijn voor Matthew Brennan in de voorbereiding van de sprint. Daarnaast krijgt hij de kans om ervaring op te doen in de klassiekers”, besluit Niermann.