Waarom het laatste woord over vertrek van Derek Gee lang nog niet gezegd is

Bij Israël-Premier Tech is de rust ver te zoeken sinds kopman Derek Gee heeft aangegeven zijn contract, dat nog loopt tot eind 2028, vroegtijdig te willen beëindigen. Maar het dossier is zeker nog niet rond.

De Canadese ronderenner, die vorig jaar indruk maakte met een negende plaats in de Tour en dit jaar zelfs vierde werd in de Giro, zou niet tevreden zijn met de huidige voorwaarden.

De gesprekken over een verbeterd contract zijn abrupt gestopt, en volgens geruchten heeft Gee al een akkoord bereikt met Ineos-Grenadiers, terwijl hij dat zelf ontkent in een statement dat hij maandag de wereld instuurde.

Nog niet voorbij

Toch lijkt Israël-Premier Tech niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij een vertrek. Juridisch gezien kan een contract niet eenzijdig verbroken worden zonder instemming van de ploeg, en dus probeert het management via juridische en financiële druk het maximale uit de situatie te halen.

Dat betekent dat Gee en mogelijk ook Ineos diep in de buidel zullen moeten tasten om de overstap mogelijk te maken. Hoewel de ploeg zich vastbijt in het dossier, leert de geschiedenis dat renners in dergelijke situaties vaak hun zin krijgen. Denk maar aan eerdere gevallen zoals dat van Remco Evenepoel.

Aderlating

De onderhandelingspositie van Israël-Premier Tech is bovendien verzwakt door het feit dat er op de markt nauwelijks ronderenners van het niveau van Gee beschikbaar zijn. Zijn vertrek zou dus een flinke aderlating betekenen voor de ambities van het team in grote rondes.

Daarom rijst de vraag of teameigenaar Sylvan Adams zijn strategie zal bijstellen. Als Gee vertrekt en er geen volwaardige vervanger gevonden wordt, zou de ploeg zich kunnen heroriënteren richting klassiekers en sprintetappes. Net als Soudal Quick-Step zijn geweer van schouder moet veranderen.