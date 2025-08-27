Meer uitleg over reden achter de fietsendiefstal bij Visma en daar weet Belgische renner alles van

Na de fietsendiefstal bij Visma Lease a Bike tijdens de Vuelta a España heeft Richard Keeskamp, Sports Marketing Director bij het Nederlands-Canadese fietsmerk, meer uitleg gegeven over de vermoedelijke toedracht.

Geen willekeur

Richard Keeskamp reageerde op de diefstal van achttien racefietsen uit de vrachtwagen van Visma Lease a Bike met duidelijke zorgen over de aard van het incident. “We hebben echt de indruk dat het op bestelling is gebeurd,” verklaart hij tegenover Nieuwsblad.

Volgens Keeskamp waren de gestolen fietsen niet willekeurig gekozen, maar ging het om specifieke modellen die moeilijk verkrijgbaar zijn. “Het zijn fietsen die je niet zomaar in een winkel koopt. Dat maakt het verdacht.”

Op bestelling

Hij benadrukte dat de daders doelgericht te werk zijn gegaan. “Ze wisten precies waar ze moesten zijn en wat ze moesten meenemen. Dat duidt op voorkennis.” De waarde van de gestolen fietsen wordt geschat op ongeveer 250.000 euro.

Volgens Keeskamp is het incident een wake-upcall voor de wielerwereld. “We moeten ons afvragen hoe we dit soort gerichte diefstallen kunnen voorkomen. Het is niet de eerste keer dat een ploeg slachtoffer wordt.” Hij verwees daarbij naar eerdere gevallen, zoals bij Cofidis, waar eveneens fietsen werden gestolen tijdens een grote ronde.

Ook een Belgisch renner heeft dit aan den lijve ondervonden. In 2023 werden bij Jens Adams drie fietsen gestolen, goed voor een waarde van 27.000 euro. Een tijdje later stonden de fietsen te koop op een Russische tweedehandssite.