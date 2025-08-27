OFFICIEEL Gianni Vermeersch heeft een nieuwe werkgever gevonden

Gianni Vermeersch rijdt vanaf volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe. De 32-jarige renner komt over van Alpecin-Deceuninck.

Kasseien, hellingen of grindstroken. Gianni Vermeersch doet er graag zijn ding. Red Bull-BORA-hansgrohe stelt hem vandaag met veel plezier voor als een nieuwe aanwinst voor volgend seizoen.

Voorjaar

“Met Gianni willen we de gaten dichten die afgelopen voorjaar duidelijk werden", aldus Ralph Denk, CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, in een persmededeling aan onze redactie.

“Onze selectie heeft zeker veel Klassiekers-kwaliteit. Maar het ontbrak ons ​​vaak aan routine, diepgang en pit om de finale met onze talenten vorm te geven. We zijn ervan overtuigd dat Gianni precies dit verschil kan maken.”

Ervaring delen

Ook Gianni Vermeersch is blij met zijn transfer. Hij kijkt enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk in zijn carrière, ook al telt hij al 32 lentes achter zijn naam.

“Na vele jaren in dezelfde omgeving gaat er een compleet nieuwe wereld voor me open. Het is een eer om bij Red Bull-BORA-hansgrohe te rijden en ik kijk ernaar uit om mijn klassiekerervaring te delen met de jongere renners”, besluit hij.