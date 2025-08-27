OFFICIEEL Quinten Hermans heeft een nieuwe ploeg gevonden voor de komende twee jaar

Quinten Hermans heeft officieel een contract getekend bij Q36.5 Pro Cycling Team. Hij zal twee seizoenen voor zijn nieuwe werkgever rijden.

Quinten Hermans heeft zich de afgelopen jaren geleidelijk verplaatst van het veldrijden naar het wegwielrennen. Zijn prestaties in wedstrijden zoals de Ronde van België, de Ronde van Wallonië en Flèche du Sud toonden al vroeg zijn potentieel op de weg.

De tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik in 2022 betekende een doorbraakmoment, waarna hij etappes won in de Ronde van België en de Ronde van het Baskenland. De voorbije tijd reageerde Herman mysterieus op een mogelijke overstap.

Buitenlandse ploeg

Met zijn overstap naar Q36.5 Pro Cycling Team kiest Hermans bewust voor een internationale omgeving. “Het is de eerste keer dat ik geen deel uitmaak van een Belgische ploeg,” verklaart hij in een persbericht van zijn nieuwe ploeg aan onze redactie.

“Na al die jaren wilde ik een bredere blik. Het wordt inspirerend om met verschillende nationaliteiten samen te werken en sterker te worden als team.” Hermans kijkt uit naar de samenwerking met Tom Pidcock, met wie hij eerder in het veldrijden actief was. “We zijn hetzelfde type renner en kunnen elkaar versterken.”

Doelen

Binnen Q36.5 zal Hermans zowel ondersteunende als leidende rollen vervullen. “In wedstrijden zoals Luik-Bastenaken-Luik zal er een aangewezen kopman zijn, maar ik hoop ook mijn eigen kansen te krijgen,” aldus Hermans. “We willen ons richten op kortere rittenkoersen en ook een etappe winnen in een Grote Ronde.”