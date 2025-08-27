Opvallende primeur voor Vingegaard in de Vuelta, maar dat lijkt hem niets te kunnen schelen

Na twee dagen is Jonas Vingegaard zijn rode leiderstrui kwijt in de Vuelta. En dat is een primeur voor de Deen, want in de Tour overkwam hem dat nooit.

Sinds de derde etappe stonden Jonas Vingegaard en David Gaudu in dezelfde tijd in de Vuelta. Vingegaard bleef wel leider op basis van de uitslagen in de etappes, zijn optelsom was lager dan die van Gaudu.

In de vierde etappe bolde de Deen als 42ste over de streep, Gaudu werd 25ste. En dus nam de Fransman de leiderstrui over van Vingegaard. Voor Vingegaard is dat een primeur, nooit eerder verloor hij de leiderstrui in een grote ronde.



Bij zijn eindzeges in de Tour van 2022 en 2023 behield Vingegaard het geel toen hij het veroverde, in geen enkele andere grote ronde droeg Vingegaard al de leiderstrui. Dat hij de rode trui nu verliest, deert hem alleszins niet.

Vingegaard verliest rode trui in de Vuelta

"Het is prima zo", zei hij bij het Deense TV2. "Het belangrijkste is dat we de etappe goed zijn doorgekomen en dat ik vandaag geen tijd heb verloren. Ik sta nog steeds in dezelfde tijd als Gaudu en heb een voorsprong op alle andere klassementsrenners."

"Het was zeker geen makkelijke dag. De start was behoorlijk zwaar (met meerdere beklimmingen, nvdr.) en in de finale was het echt zeer warm. Het was dus niet een super gemakkelijke etappe, maar ook niet echt moeilijk.”