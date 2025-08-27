Verkeerde inschatting bij Visma Lease a Bike tijdens ploegentijdrit: dit liep er fout

Tijdens de ploegentijdrit in de Vuelta maakte Visma Lease a Bike een strategische inschattingsfout met betrekking tot de wind. Ondanks een sterke slotfase bleef de ploeg acht seconden verwijderd van de overwinning.

Visma Lease a Bike kende een wisselvallige ploegentijdrit waarin de wind een bepalende factor bleek. Volgens renner Matteo Jorgenson was er sprake van een verkeerde interpretatie na de verkenning.

“Ik denk dat we misschien de wind verkeerd hebben ingeschat na de verkenning,” verklaarde hij bij Eurosport. De ploeg ging ervan uit dat er rugwind zou zijn op het afdalende gedeelte, waardoor ze daar bewust tempo spaarden.



Lees ook... Nog meer afhakers voor WK in Rwanda: vijf toppers sturen hun kat

Versnellen

Deze keuze had gevolgen voor het tijdsverschil onderweg. Op een bepaald moment lag de ploeg bijna twintig seconden achter op de snelste tijd. Jorgenson gaf aan dat het plan altijd was om in het tweede deel van de rit te versnellen. “Daarom is het logisch dat we daar nog wat terugkwamen, maar niet genoeg om te winnen,” aldus de renner.

Ondanks het gemiste dagsucces beschouwt Jorgenson de rit niet als een mislukking. “Ik zou het geen fout van ons noemen,” stelde hij. De ploeg slaagde erin om de leiderstrui terug te veroveren met Jonas Vingegaard, wat als een belangrijke opsteker geldt.

Leermoment

De rit wordt door de ploeg beschouwd als een leermoment. Jorgenson benadrukte dat er werk aan de winkel is. “We hebben na vandaag zeker iets om aan te werken. We moeten deze rit analyseren en vooruitkijken”, besloot hij.