📷 Laatste keer in de regenboogtrui? Lotte Kopecky heeft goed nieuws voor Belgische fans

Lotte Kopecky komt voor het eerst sinds haar teleurstellende Tour de France weer in actie op de weg. De wereldkampioene doet dat in eigen land.

Lotte Kopecky had haar zinnen gezet op de Tour, maar een elfde plaats was haar beste resultaat in een etappe en ze werd pas 45ste in het klassement. Voor de wereldkampioene iets om snel weer te vergeten.

De voorbije weken focuste Kopecky vooral weer op de piste, afgelopen weekend nam ze ook deel aan een baantoernooi in Tsjechië. Met overwinningen in het omnium, de afvalkoers en de puntenkoers tankte Kopecky opnieuw vertrouwen.

Op de weg reed Kopecky nog geen wedstrijd sinds de Tour, maar daar komt zondag verandering in. De organisatie van de MXM Sels Classic, de vroegere Schaal Sels, kondigde de deelname van Kopecky aan. Wellicht wordt het haar laatste wedstrijd op Belgische bodem in de regenboogtrui.

Kopecky nam nog geen beslissing over het WK

De MXM Sels Classic is een criterium, voor de wereldkampioene wordt het haar eerste koers op Belgische wegen sinds het BK eind juni. Of het voor Kopecky de start is voor de opbouw naar het WK in Rwanda is niet duidelijk.

Die knoop is nog altijd niet doorgehakt. In september zou Kopecky wel de Ronde van de Ardèche rijden (9 tot 14 september). Het WK wordt op 27 september gereden, het EK een week later op 4 oktober.