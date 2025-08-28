Belangrijker dan Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe had Vermeersch écht nodig

Na bijna negen jaar trekt Gianni Vermeersch de deur achter zich dicht bij Alpecin-Deceuninck. In de klassiekers moet hij vanaf 2026 zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe naar een hoger niveau tillen.

Gianni Vermeersch speelde de voorbije jaren een belangrijke rol in de zeges van Mathieu van der Poel in klassiekers de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar Vermeersch reed ook zelf enkele mooie uitslagen bij elkaar.

In 2023 werd hij elfde in Parijs-Roubaix, in 2024 deed hij nog een stuk beter met een heel mooie zesde plaats. Dit jaar werd Vermeersch ook zevende in de Strade Bianche en vijftiende in de Ronde van Vlaanderen.

Dat Vermeersch nu naar Red Bull-BORA-hansgrohe trekt, is dan ook niet onlogisch. De Duitse ploeg deed dit jaar stevige investeringen in zijn klassieke kern met de transfers van Jan Tratnik, Gianni Moscon, Laurence Pithie, Oier Lazkano en de broers Mick en Tim van Dijke.

Tilt Vermeersch Red Bull naar hoger niveau in de klassiekers?

Red Bull-BORA-hansgrohe was echter onzichtbaar dit voorjaar en met de ervaring van Vermeersch moet dat in 2026 anders worden. De hiaten die er dit jaar waren, moet Vermeersch helpen oplossen.

Evenepoel zal bij Red Bull-BORA-hansgrohe het rondewerk voor zijn rekening nemen en enkele heuvelklassiekers. Daarin deed de ploeg het echter al goed en botste het net als Evenepoel op Vingegaard en/of Pogacar.

Vermeersch moet zorgen dat de Duitse ploeg ook in het klassieke voorjaar weer kan uitblinken, zoals het met Sagan deed, en het hele jaar competitief kan zijn met UAE en Visma. Zijn rol kan dan ook belangrijker worden dan die van Evenepoel voor Red Bull.