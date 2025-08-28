Het wordt een plaag: fietsendieven slaan nu ook stevig toe bij TotalEnergies

Het blijft fietsendiefstallen regenen in het peloton. Eerder deze week sloegen dieven toe bij Visma-Lease a Bike, nu bij TotalEnergies.

In de Tour de France sloegen fietsendieven nog toe bij Cofidis, begin deze week was Visma-Lease a Bike aan de beurt in de Vuelta. Bij het Nederlandse team werden maar liefst 18 fietsen buit gemaakt.

Ook de fiets van Jonas Vingegaard werd gestolen, maar die lieten de dieven achter. Axel Zingle had geen enkele fiets meer ter beschikking, maar de Fransman ging niet meer van start nadat hij een dag eerder twee keer zijn schouder had ontwricht.

Twintig fietsen gestolen bij TotalEnergies

En nu was het de beurt aan TotalEnergies in de Ronde van Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Op hun sociale media laat de ploeg weten dat dieven maar liefst twintig fietsen hebben gestolen.

Toch kan TotalEnergies starten in de derde etappe, een tijdrit van 27,3 kilometer. De Ronde van Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine eindigt vrijdag met een vlakke rit van 185 kilometer, het is afwachten of dat met TotalEnergies zal zijn.

Volgens Richard Keeskamp, Sports Marketing Director bij Cervélo, moeten er maatregelen komen. "Fysieke bewaking. Teams die in hetzelfde hotel liggen, moeten overleggen en bewaking inhuren. Pas zo ga je de fietsendiefstal een halt kunnen toeroepen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.