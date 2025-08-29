Jonas Vingegaard speelt leiderstrui opnieuw kwijt in Vuelta: Deen komt met alle uitleg

Jonas Vingegaard heeft tijdens de zesde etappe van de Vuelta a España zijn rode leiderstrui moeten afstaan aan Torstein Træen. Ondanks het verlies toont de Deense kopman van Visma Lease a Bike zich tevreden over zijn prestaties en vooruitzichten in de komende ritten.

De bergrit met aankomst op Pal in Andorra vormde het decor voor een vroege ontsnapping van Torstein Træen, die uiteindelijk de rode trui overnam. Vingegaard verklaarde bij TV2 dat het niet hun doel was om de leiderstrui te behouden.

Tevreden

“We reden ook niet met het doel om die te behouden. Dus dit is prima voor ons”, klonk het bij de Deen. Samen met Giulio Ciccone reed hij kortstondig weg van de andere favorieten op de slotklim, maar het bleek moeilijk om tijd te winnen op de concurrenten.



De Deen benadrukte dat hij tevreden was over zijn klimprestatie. “Ik vond eigenlijk dat ik wel goed reed.” Volgens hem was het een bewuste keuze om niet alles op alles te zetten in deze fase van de ronde.

Opvallend was de terugval van Juan Ayuso, die op vijf kilometer van de streep moest lossen uit het peloton en uiteindelijk acht minuten verloor op de andere klassementsrenners. Vingegaard zag dit als een belangrijk moment in de strijd om het algemeen klassement.

Beter worden

Ayuso gaf na afloop aan dat hij geen druk voelde om voor het klassement te rijden en dat hij zich nu zal richten op het ondersteunen van zijn ploeggenoten. Vingegaard blijft vertrouwen houden in zijn fysieke vorm en het verloop van de Vuelta:

“We hebben vanaf het begin gezegd dat we denken dat ik beter zal worden naarmate de Vuelta vordert”, besloot de Deen. Hij kijkt uit naar de resterende vijftien etappes, waarin hij zijn positie opnieuw wil versterken.