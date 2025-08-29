Pieter Serry begrijpt het niet: "Weet Jurgen Foré genoeg wie ik ben?"

Na dertien seizoenen stopt het verhaal van Pieter Serry eind dit jaar bij Soudal Quick-Step. De 36-jarige knecht begrijpt het allemaal niet goed.

Pieter Serry is met zijn 36 jaar, op 21 november wordt hij 37 jaar, de ouderdomsdeken bij Soudal Quick-Step. Maar na dertien jaar krijgt het meubelstuk van Soudal Quick-Step dus geen contractverlenging meer.

Zelf begrijpt Serry dat niet zo goed, want vorig jaar zat hij nog in de selectie van de Tour. Daar kwam hij uiteindelijk niet aan de start door een aanrijding op training, waarbij hij een hersenschudding opliep.

"Ik vraag me af: weet Jurgen (Foré, de CEO, nvdr.)genoeg wie ik ben? Waarmee ik bedoel: ik heb me dit jaar niet echt kunnen tonen. Als knecht is dat sowieso al niet simpel", zegt Serry bij Het Nieuwsblad.

Moeilijk seizoen voor Serry

In de Strade Bianche gaf Serry na 100 kilometer zijn fiets af aan Cattaneo, die vooraf was aangewezen als kopman. Zijn grote doel dit jaar was de Giro, maar na een hoogtestage van drie weken kreeg hij te horen dat hij er niet bij was.

Kort daarna kreeg Serry het nieuws dat hij geen nieuw contract meer kreeg en wist hij dat een debuut in de Tour er ook niet meer zou komen. In de zomer haalde Serry weer een goed niveau, maar net voor het BK overleed zijn grootvader.

Die werd begraven een dag voor het BK, waardoor hij zich daar ook niet kon laten zien. "Het is allemaal raar gelopen dit seizoen. Koers is soms een harde wereld." CEO Jurgen Foré haalde ook de leeftijd van Serry aan als struikelblok, hij vreest voor het jaar te veel.