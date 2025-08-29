Schorsing van drie dagen uitgesproken in de Vuelta

Na de zesde etappe in de Vuelta a España is een sanctie opgelegd aan Raul Matias, lid van de technische staf van Cofidis. De maatregel volgt op een ernstige overtreding van de verkeersregels binnen het koersverloop en heeft directe gevolgen voor zijn inzetbaarheid.

De wedstrijdjury in de Vuelta heeft vastgesteld dat Matias zich schuldig heeft gemaakt aan het negeren van richtlijnen omtrent voertuigbewegingen tijdens de wedstrijd. Concreet reed hij tegen de rijrichting in, wat als een zware inbreuk op de veiligheidsprotocollen wordt beschouwd.

Drie dagen schorsing

Dergelijke handelingen kunnen de veiligheid van renners, begeleiders en andere voertuigen in gevaar brengen. Als gevolg van deze overtreding is Matias uitgesloten van deelname aan de etappes 7, 8 en 9.

De organisatie heeft daarnaast een geldboete van 500 Zwitserse frank opgelegd en een officiële waarschuwing in de vorm van een gele kaart toegekend. Deze combinatie van sancties onderstreept de ernst waarmee de koersleiding dergelijke incidenten benadert.

De Vuelta hanteert strikte regels voor alle voertuigen die deel uitmaken van de karavaan. Bewegingen tegen de rijrichting zijn expliciet verboden, tenzij onder begeleiding van de koersdirectie.

Weinig gevolgen

Voor de organisatie is de veiligheid in de koers heel belang. Tijdens de ploegentijdrit was er al een incident toen actievoerders de renners van Israel-Premier Tech tegenhielden. Er werd toen een correctie van de tijd van 15 seconden doorgevoerd.

Een grote impact zal de schorsing van Matias voor Cofidis wellicht niet hebben. De Franse ploeg heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de jury.