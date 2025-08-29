Soudal Quick-Step kondigt transfer aan, maar met opvallende constructie

Soudal Quick-Step heeft met Cériel Desal zijn achtste aanwinst voor 2026 aangekondigd. Al is dat wel met een opvallende constructie.

Door het vertrek van Remco Evenepoel richt Soudal Quick-Step zich opnieuw meer op de klassiekers en het versterkte die kern al met onder Jasper Stuyven, Dylan van Baarle en Edward Planckaert.

Nu heeft Soudal Quick-Step ook de komst van Cériel Desal aankondigd, hij komt over van Wagner Bazin WB. Die ploeg zit in financiële moeilijkheden, want het sponsors zijn niet tevreden met de resultaten.

Desal eerst bij opleidingsteam, in 2027 in de WorldTour

De 25-jarige Belg maakt dus de overstap naar The Wolfpack, maar zal in 2026 wel voor het opleidingsteam rijden. "Volgend jaar zal hij een belangrijke mentor zijn voor onze Devo-renners, die veel van hem kunnen leren", zegt CEO Jurgen Foré."

"Cériel is een renner met potentieel, die indruk op ons heeft gemaakt met zijn ambitie en werkethiek, en we zijn ervan overtuigd dat hij perfect in het team zal passen." In 2027 zal Desal dan wel uitkomen voor het WorldTour-team.

"Mogen rijden voor dit team is een droom die uitkomt", zegt Desal zelf. "Ik heb mijn hele leven tegen dit team opgekeken, vooral sinds ik mijn neef in die iconische kleuren zag racen in enkele van de grootste wedstrijden op de kalender. Het voelt nogal onwerkelijk om ze nu zelf te dragen."