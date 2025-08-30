🎥 Gezwicht voor het grote geld? Pogacar, Vingegaard en Roglic tekenen present voor opvallende koers

Met september voor de deur loopt het wielerseizoen stilaan op zijn einde. En dan is het stilaan tijd voor enkele criteriums op het programma, waarvoor enkele toppers present tekenen.

Voor Jonas Vingegaard is op dit moment de Vuelta nog het belangrijkste doel van het seizoen, de Deen wil voor het eerst sinds de Tour van 2023 nog eens een grote ronde winnen. Het EK op 5 oktober wordt wellicht zijn laatste koers van het seizoen.

Voor Tadej Pogacar is het WK in Rwanda, de tijdrit op 21 september en de wegrit op 28 september, zijn volgende grote doel. De Sloveen wil op 11 oktober ook voor de vijfde keer op rij de Ronde van Lombardije winnen.



Pogacar en Vingegaard naar Andorra

Toch zullen Vingegaard en Pogacar, maar ook Roglic en Del Toro dit jaar nog eens samen aan de start komen. Op 19 oktober komen ze aan de start van de Andorra Cycling Masters, een criterium in de dwergstaat.

Dat zullen vooral Vingegaard en Pogacar wellicht niet voor niets doen, de Deen en de Sloveen komen niet vaak aan de start van criteriums na het seizoen. Ze zullen dus wel een stevig bedrag op hun rekening krijgen.

Pogacar sprak zelf nog een boodschap in een video van de organisatie. "Ik zie jullie allemaal op 19 oktober in Andorra", knipoogde de Sloveense wereldkampioen.