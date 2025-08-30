Een been vs twee benen: Vromant uit frustraties over eeuwige rivaal Léauté

Ewoud Vromant heeft op het WK G-wielrennen brons gepakt in het tijdrijden in de C2-klasse. Het goud was opnieuw voor zijn eeuwige Franse rivaal Alexandre Léauté, die in tegenstelling tot Vromant twee benen heeft.

Het verschil tussen Ewoud Vromant en Alexandre Léauté was meer dan een minuut in de tijdrit. Voor Vromant zelf niet helemaal een verrassing, want in tegenstelling tot vorig jaar heeft hij er niet helemaal voor geleefd.

Op het natte parcours slipte Vromant bijna onderuit in een bocht, waardoor hij het zilver met amper twee seconden verloor. Voor het goud kwam hij dus niet in aanmerking, Léauté stak er met kop en schouders bovenuit.

Een vergelijking tussen Vromant en Léauté is volgens de Belg dit jaar moeilijk te maken omdat hij niet op zijn best was. Vorig jaar was dat wel het verschil en toen bedroeg het verschil amper twee seconden.

Vromant over concurrent Léauté met twee benen

"Anderzijds is er wel wat frustratie", zegt Vromant bij Het Nieuwsblad. "Niet alleen over het feit dat een tweebenige tegen een eenbenige moet koersen, maar ook over dat hij met het huidige reglement wel in de juiste klasse zit."

Volgens Vromant mag er wel eens kritisch naar gekeken worden. "Ik heb dit euvel zeker al aangekaart, maar ondanks het feit dat Léauté al twee keer geclassificeerd is, blijft de UCI bij zijn standpunt. En dat respecteer ik ook."