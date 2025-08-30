Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

Arnaud De Lie is weer helemaal terug met een ritzege én de eindzege in de Renewi Tour. Dat de voormalige Belgische kampioen te veel tijd op de boerderij van zijn ouders doorbrengt, spreekt hij tegen.

Na zes maanden zonder overwinning kon Arnaud De Lie eindelijk nog eens zegevieren in de Renewi Tour. Hij klopte in de slotrit Mathieu van der Poel en pakte zo ook meteen de eindzege, zijn eerste ooit in de WorldTour.

De Lie beleefde een moeilijk voorjaar, waarin opnieuw veel mislukte en hij er uiteindelijk voor het tweede jaar op rij de stekker er moest uit trekken. Volgens critici is De Lie nog te veel bezig met de koeien op de boerderij van zijn ouders.



Spendeert De Lie te veel met de koeien?

Zelf spreek De Lie dat tegen. "Maar ik heb dat nódig. Iedereen heeft hobby’s. Voor mij is dat de boerderij. Dieren vind ik fantastisch. Ik heb koeien nodig in mijn leven", zegt de voormalige Belgische kampioen bij HLN.

Hij loopt al sinds zijn twee jaar rond op de boerderij van zijn ouders, De Lie heeft de connectie met de natuur nodig. Afgelopen winter heeft De Lie lange tijd in Spanje getraind, ver weg van de boerderij en de koeien.

En die aanpak werkte duidelijk ook niet, De Lie heeft beseft dat hij trouw aan zichzelf moet blijven. "Dat ik dat nodig heb om te presteren. Dus ik ga me niet verontschuldigen omdat ik veel met de koeien bezig ben."