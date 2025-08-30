'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

Juan Ayuso beleefde een opmerkelijke 24 uur in de Vuelta door vroeg te lossen in de zesde etappe, maar in de zevende etappe ontbond hij zijn duivels. De Spanjaard lijkt ook op weg naar de uitgang bij UAE Team Emirates-XRG.

Na een opgave in de Tour vorig jaar en de Giro van dit jaar mag Juan Ayuso ook in de Vuelta een goed eindklassement vergeten. De Spanjaard verloor in de zesde etappe bijna acht minuten op Vingegaard en co.

In de zevende etappe herrees Ayuso en won hij de etappe vanuit de vlucht. De jonge Spanjaard pakte ook bijna drie minuten terug op de favorieten voor de eindzege, maar hij volgt nog altijd op zo'n vijf minuten van Vingegaard.

Ex-renner Tom Danielson heeft een verklaring voor hoe Ayuso koerst. "Ik denk dat hij doet wat je doet als je een nieuw team hebt, maar nog steeds in het oude team rijdt waar je boos op bent en dat ook boos is op jou."

Verlaat Ayuso UAE voor Lidl-Trek?

Ayuso heeft nog een contract tot eind 2028 bij UAE Team Emirates-XRG, maar er zijn al een tijdje geruchten over een vertrek bij de ploeg van Pogacar. Volgens het Spaanse AS zou een transfer van Ayuso naar Lidl-Trek bijna in kannen en kruiken zijn.

De Amerikaanse ploeg heeft met Ciccone wel een kandidaat voor het podium in de Vuelta, maar de 30-jarige Italiaan reed nog nooit top tien in een grote ronde. Bij Lidl-Trek zou Ayuso een meerjarig contract kunnen tekenen en kopman kunnen worden in bijvoorbeeld de Tour.