"Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen": Lefevere waarschuwt fietsendieven over Soudal Quick-Step

De fietsendiefstallen zijn een plaag aan het worden in het wielrennen. Patrick Lefevere heeft een duidelijke boodschap voor wie denkt om bij Soudal Quick-Step te willen inbreken.

In de Tour de France gingen dieven aan de haal met fietsen van Cofidis, in de Vuelta werden bij Visma-Lease a Bike maar liefst 18 fietsen gestolen, bij TotalEnergies werden in een Franse koers zelfs twintig fietsen gestolen.

"Niemand moet er aan twijfelen: het gaat om georganiseerde misdaad met diefstal op bestelling", zegt Patrick Lefevere helder bij Het Nieuwsblad. De bendes die stelen hebben volgens Lefevere ook een afzetmarkt in het voormalige Oostblok.



Ploegen proberen de vrachtwagen met de fietsen tegen een muur te zetten, zodat de laadklep niet naar beneden kan. Als die laadklep toch naar beneden gaat 's nachts, gaat er een alarm af in in de kamer van de mecaniciens.

Service course Soudal Quick-Step stevig beveiligd

Een inbraak in een vrachtwagen op de koers is een nachtmerrie voor elke ploeg, maar voor Lefevere is het absolute doemscenario dat dieven binnengeraken in de service course. Want daar staat nog veel meer materiaal.

Voor dieven die het gemund hebben op de service course van Soudal Quick-Step heeft Lefevere nog een duidelijke boodschap. "Onze Service Course is Fort Knox. Alles is met tralies beveiligd, tot de lichtkoepels op het dak toe. Voor wie zich toch iets in zijn hoofd zou halen: gewoon nooit aan beginnen."