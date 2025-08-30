Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

Wout van Aert, Peter Sagan, een piepjonge Remco Evenepoel, ... Er stonden al heel wat wereldtoppers aan de start van het Dernycriterium in Wetteren, traditioneel op de eerste maandag van september. En ook de editie 2025 wordt er eentje met kleppers.

Axel Merckx, Iljo Keisse, Philippe Gilbert, Thor Hushovd, Greg Van Avermaet, Luca Paolini, Peter Sagan, ... De erelijst in Wetteren is er ondertussen toch al eentje om duimen en vingers van af te gaan likken.

En ook de editie van 2025 zou wel eens kunnen gensters slaan. In de wandelgangen klinkt het al dat er dit jaar toppers zouden verschijnen die we nooit eerder zagen. 

Er wordt gedroomd van Tadej Pogacar door de supporters, maar die rijdt een paar dagen na het dernyfestival de Canadese World Tour-koersen - de kans is dus klein dat hij eerst via Wetteren zal komen. Maandagavond 1 september weten we wie er op 8 september komt koersen.

Wie komt er allemaal naar Wetteren?

Oliver Naesen en lokale favorieten als Edward Theuns, Michael Vanthourenhout (als man van), Florian Vermeersch en bronzen medaillewinnaar Fabio Van den Bossche zijn al meermaals op post geweest.

Het Dernycriterium en de afterparty in de feesttent aan het station van Wetteren (vroeger op de Zeshoek) is een van de grote hoogtepunten van de gemeente. Ook dit jaar zal het bier rijkelijk vloeien, zoals het al sinds vrijdagavond doet.

Tadej Pogacar

Jarno Widar Patrick Lefevere Juan Ayuso Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Philipsen Arnaud De Lie Serge Pauwels Lotte Kopecky Louis Vervaeke Pieter Serry Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Fabio Jakobsen Arjen Livyns Raul Lopes Matias Mischa Bredewold Thymen Arensman Marianne Vos Michael Boogerd

