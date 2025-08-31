Belgisch bondscoach Serge Pauwels krijgt vlammende kritiek: "Hij doet er zelf aan mee"

De Belgische bondscoach maakt zich niet bijster populair bij de noorderburen. Serge Pauwels heeft uitspraken gedaan die hem kritiek opleveren.

Er gaat in ons land veel aandacht naar Jarno Widar na zijn tweede plaats in de Ronde van de Toekomst. Serge Pauwels doet mee aan de lofzang. Widar zou volgens Pauwels bijvoorbeeld top tien kunnen rijden in een Tourrit naar de Mont Ventoux, als hij aan de voet zou kunnen beginnen in het peloton. Mooie woorden over de jonge renner.

In Nederland trekken ze soms grote ogen over de druk en de bij momenten torenhoge verwachtingen waar Belgische wielrenners mee te maken krijgen. Laurens ten Dam, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen en gravelrijders, vindt het gedoe rond Widar toch allemaal wat overdreven. Dat zegt hij in de podcast Live Slow Ride Fast.

Krijgen renners te snel lof in België?

"In België ben je snel de nieuwe Merckx", is de mening van Ten Dam. "Maar zijn eigen bondscoach doet er ook aan mee, hè", wijst Ten Dam naar Pauwels. "Die zei doodleuk dat Widar en Seixas de nieuwe Pogacar en Vingegaard zijn. En dat Widar in de top 10 was geëindigd tijdens de Tour de France-etappe naar de Mont Ventoux."

Ten Dam was dus ook op de hoogte van alles wat Pauwels over Widar gezegd had, inclusief de Ventoux-uitspraak. Die spreekt natuurlijk wel heel erg tot de verbeelding. Ten Dam maakt zo dus wel erg duidelijk dat hij zelf zo'n uitspraak niet had gedaan over een jong talent. Het is uitkijken of Pauwels nog reageert op die kritische woorden.

Lost Ten Dam WK-probleem op bij Nederlandse dames?

Nochtans hebben ze in Nederland ook het imago van wel eens hoog van de toren te blazen, voorafgaand aan een sportief evenement. Bijvoorbeeld op het WK voor vrouwen worden de verwachtingen niet altijd waargemaakt. Ten Dam is aangesteld om het dit jaar beter te doen.