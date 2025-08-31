Had Thibau Nys niet gewoon moeten passen voor de Tour de France? Hij geeft zelf het antwoord

De Tour de France is niet geworden wat Thibau Nys in gedachten had. Had hij niet gewoon moeten passen en zijn debuut pas later moeten maken?

Thibau Nys geeft weken na het einde van zijn eerste Tour de France ruiterlijk toe dat zijn debuut voor hem uitdraaide op een teleurstelling. Reeds voor de Grand Départ waren er enkele tekenen aan de wand. De voorbereiding van Nys op de Tour verliep niet helemaal ideaal. Zo speelde een ziekte hem al parten in de Baloise Belgium Tour.

Zeker in het begin van de Tour zagen we niet de Thibau Nys zoals we die gewend zijn. Moet niet gewoon gesteld worden dat Nys de Tour beter niet had gereden, met alles wat we nu weten in het achterhoofd? Dit is een vraag die de jonge renner van Lidl-Trek voorgelegd krijgt in de Vlaamse Wielrijder & Biker. Zijn antwoord kan niet duidelijker zijn.



Lees ook... Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

Lidl-Trek en Thibau Nys op zelfde lijn

"De goeie momenten die ik vooraf op training had, deden me doorzetten en blijven hopen", verklaart Thibau Nys waarom hij er nooit een streep door wou trekken. Overigens was de renner niet de enige met die gedachte. "De ploeg zag het ook zo. Dat komt wel goed, dachten we." Er werd dus geloofd dat hij wel op tijd weer in vorm zou zijn.

"Niet starten was eigenlijk geen optie", onthult Nys. Hij was immers al zeker van een selectie. Het zou voor de hele ploeg onhandig geweest zijn als het geweer van schouder veranderd moest worden. "Dan moet er iemand mee die er zich niet had kunnen op voorbereiden." In die verre van ideale situatie hadden ze bij Lidl-Trek geen zin.

Nys van longlist naar deelname

Nochtans gaan de meeste grote ploegen met een uitgebreide selectie op hoogtestage, om een val of ziekte van een renner te kunnen opvangen. Ook Lidl-Trek maakte aanvankelijk een longlist. Nys haalde uiteindelijk ook de definitieve selectie en daar week men dus niet meer van af.