Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

Je wil niet met een kwade Viviani te maken krijgen. Dat is nu wel de realiteit, nadat Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen naar winst piloteerde in de achtste Vuelta-rit.

De woede van Viviani heeft niets met Philipsen zelf te maken. Integendeel: de Italiaan had voor hem langs de zijkant de deur kunnen dichtdoen maar deed dit niet. In zijn reactie na de etappe liet Viviani weten dat hij Philipsen hoorde schreeuwen tegen de hekken en daarom hem niet wilde insluiten, om geen valpartij te veroorzaken.

Viviani werd uiteindelijk werd gedeclasseerd omdat hij van zijn lijn afweek. Dat noopte hem ertoe om via Instagram te reageren met een statement dat voornamelijk geschreven is in hoofdletters. Het geeft aan hoeveel emotie er speelt bij de sprinter van Lotto. "Wijk ik van mijn lijn af? Ja, wat als je op kop rijdt, kies je in de sprint altijd een kant."



Elia Viviani verdedigt zich

Zo geeft Viviani enigszins wel zijn schuld toe. Hij had ook van in het begin de linkerkant van de baan kunnen kiezen. "Ik had mijn ploegmaat De Buyst voor me. Ik wist dat hij de deur open zou laten, maar ik kan niet voorspellen wat de lead-out man van Alpecin-Deceuninck gaat doen. Daarom ging ik naar het midden van de weg."

Het is een verdediging die aannemelijk klinkt, maar dat volstond niet voor de jury. "Ik heb gesproken met de voorzitter van de jury. Hij liet me beelden zien en legde uit dat ik niet van mijn lijn mag afwijken, zelfs als Philipsen uiteindelijk wel laat passeren." Viviani benadrukte dat zijn ploeg Lotto beter verdiende dan een vijftiende plek.

Felicitaties van Viviani voor Philipsen

Dat is de positie naar waar Viviani, die als tweede over de meet kwam, werd teruggezet. Hij maakte er overigens een punt van om nog eens Jasper Philipsen te feliciteren voor zijn overwinning. "Einde verhaal", sluit Viviani zijn boodschap af.